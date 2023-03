Scudetto al Napoli, rinasce Forcella: «Il rione unito dall'azzurro» (Di domenica 19 marzo 2023) Trent'anni fa il primo e il secondo Scudetto del Napoli. Oggi il terzo. In mezzo un quartiere che svela una vita diversa. «Trent'anni fa - racconta Rosario, un passato difficile, che ha... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 marzo 2023) Trent'anni fa il primo e il secondodel. Oggi il terzo. In mezzo un quartiere che svela una vita diversa. «Trent'anni fa - racconta Rosario, un passato difficile, che ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Napoli si trucca a festa per lo scudetto e per colorare vicoli e scalinate ha scelto l'azzurro che, a parte qualche… - radiokisskiss : @NiallOfficial a Radio Kiss Kiss: “Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, vengo a suonare nella festa!” - DiegoDeLucaTwit : Il #Napoli sta dominando il campionato nell'anno in cui le uniche competitor per lo Scudetto sono, con gli azzurri,… - Pagdom89 : @terry77dgl @GianlucaScarla4 @DiegoDeLucaTwit Ma che discorso è? Secondo il tuo discorso se il coro fosse contro il… - alfonsodiana89 : @elparon1899 @Rossonerosemper Il sorteggio CL per me ha decretato la fine del campionato di Inter, Milan e Napoli..… -