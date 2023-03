Scontro tra auto e bus nella notte, giovane trasportato in ospedale (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino questa notte sono intervenuti sulla SS7 Bis, denominata Variante, nel comune di Atripalda in prossimità dello svincolo con l’Ofantina, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus e tre autovetture. Nell’impatto rimaneva ferito solo un ragazzo di circa 20 anni, il quale affidato ai sanitari del 118 intervenuti ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. L’autobus non aveva passeggeri a bordo, e per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti nessuna conseguenza di rilievo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino questasono intervenuti sulla SS7 Bis, denominata Variante, nel comune di Atripalda in prossimità dello svincolo con l’Ofantina, per un incidente stradale che ha visto coinvolto unbus e trevetture. Nell’impatto rimaneva ferito solo un ragazzo di circa 20 anni, il quale affidato ai sanitari del 118 intervenuti ne disponevano il trasporto presso l’Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. L’bus non aveva passeggeri a bordo, e per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti nessuna conseguenza di rilievo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

