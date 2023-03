Scontro Roccella-Annunziata, la ministra: «Siamo contro il mercato della genitorialità». La conduttrice perde la pazienza – Il video (Di domenica 19 marzo 2023) «Non esiste una negazione dei diritti dei bambini, tutti in Italia hanno gli stessi diritti. Il problema è che queste coppie spesso, quando tornano in Italia, non accettano il riconoscimento del padre biologico e chiedono di essere iscritti all’anagrafe entrambe». Ospite a Mezz’Ora in Più su Rai 3, la ministra Eugenia Roccella per le Pari opportunità e le Famiglie difende la posizione del governo sul riconoscimento della omogenitorialità, dopo l’interruzione delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie arcobaleno e il parere negativo del Senato al un regolamento europeo sul certificato di filiazione. Roccella rivendica queste scelte: «Il problema è il modello antropologico e giuridico della filiazione. Siamo nati tutti dal grembo di ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) «Non esiste una negazione dei diritti dei bambini, tutti in Italia hanno gli stessi diritti. Il problema è che queste coppie spesso, quando tornano in Italia, non accettano il riconoscimento del padre biologico e chiedono di essere iscritti all’anagrafe entrambe». Ospite a Mezz’Ora in Più su Rai 3, laEugeniaper le Pari opportunità e le Famiglie difende la posizione del governo sul riconoscimentoomo, dopo l’interruzione delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie arcobaleno e il parere negativo del Senato al un regolamento europeo sul certificato di filiazione.rivendica queste scelte: «Il problema è il modello antropologico e giuridicofiliazione.nati tutti dal grembo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : 'L’INTERVENTO DELLA MINISTRA Maternità surrogata, scontro FdI-Pd. Roccella: «È un mercato di bambini, costa 100 mil… - Buratti36057563 : Ha pienamente ragione la Roccella.... Basta con queste discussioni.. Non è accettabile... Roccella: «Maternità surr… - infoitinterno : Scontro Roccella-Annunziata, la ministra: «Siamo contro il mercato della genitorialità». La conduttrice perde la pa… - malifrapo : Tutta la mia solidarietà a #LuciaAnnunziata. Come non sbroccare davanti alla medievale #Roccella? Hanno interrotto… - Gazzettino : Roccella da Lucia Annunziata: «Maternità surrogata è un mercato di bambini». Poi lo scontro a Mezz'ora in più -