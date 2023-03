Scontri Napoli-Eintraicht: già una condanna e sei arresti convalidati. I nomi (Di domenica 19 marzo 2023) Sono stati convalidati al termine di cinque ore di camera di consiglio gli arresti per sei dei sette indagati nell’ambito degli Scontri avvenuti prima e dopo la partita di Champion’s tra Napoli e l’Eintracht Francoforte. A darne notizia in anteprima è il Mattino. Scontri Napoli-Eintracht: convalidati sei arresti su sette. I nomi Dopo una lunga L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 marzo 2023) Sono statial termine di cinque ore di camera di consiglio gliper sei dei sette indagati nell’ambito degliavvenuti prima e dopo la partita di Champion’s trae l’Eintracht Francoforte. A darne notizia in anteprima è il Mattino.-Eintracht:seisu sette. IDopo una lunga L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

