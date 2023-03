Sci alpino, Zenhaeusern vince lo slalom di Soldeu. A Braathen la Coppa di specialità. Vinatzer quinto in rimonta (Di domenica 19 marzo 2023) Cala il sipario sulla stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di sci alpino, una di quelle che ricorderemo a lungo per i tanti risultati storici e i tanti record riscritti. L’ultima gara, lo slalom speciale maschile delle Finali andorrane di Soldeu, ha offerto il solito spettacolo con un’eccezionale battaglia tra i migliori interpreti al mondo della specialità. La vittoria odierna è andata a Ramon Zenhaeusern, ma dopo il traguardo ha avuto motivi per festeggiare anche Lucas Braathen, che si aggiudica la Coppa del Mondo di specialità. Lo svizzero ha mantenuto la posizione centrata nella prima manche, riuscendo a prevalere proprio sul giovane norvegese per appena 6 centesimi, dopo essere andato anche sotto durante la prova e aver ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Cala il sipario sulla stagione 2022-2023 delladel Mondo di sci, una di quelle che ricorderemo a lungo per i tanti risultati storici e i tanti record riscritti. L’ultima gara, lospeciale maschile delle Finali andorrane di, ha offerto il solito spettacolo con un’eccezionale battaglia tra i migliori interpreti al mondo della. La vittoria odierna è andata a Ramon, ma dopo il traguardo ha avuto motivi per festeggiare anche Lucas, che si aggiudica ladel Mondo di. Lo svizzero ha mantenuto la posizione centrata nella prima manche, riuscendo a prevalere proprio sul giovane norvegese per appena 6 centesimi, dopo essere andato anche sotto durante la prova e aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: La stagione la chiude lei, Mikaela Shiffrin ???? #EurosportSCI | #Shiffrin - gianmilan76 : RT @DaGfvip: Grande stagione per la nazionale femminile di sci alpino con 4 azzurre nella top10!Ci hanno fatto sognare a suon di podi! Va r… - DaGfvip : Grande stagione per la nazionale femminile di sci alpino con 4 azzurre nella top10!Ci hanno fatto sognare a suon di… - RSIsport : ?????? Ramon Zenhäusern chiude in bellezza la stagione vincendo lo slalom di Soldeu, che ha consegnato la coppetta di… -