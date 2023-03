Sci Alpino, Shiffrin vince Gigante donne a Soldeu nelle finali Cdm (Di domenica 19 marzo 2023) Sesta l'azzurra Marta Bassino dopo il terzo posto della prima manche Soldeu (ANDORRA) - Mikaela Shiffrin ha ottenuto la settima vittoria stagionale - 88esima in carriera - , nel Gigante femminile di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Sesta l'azzurra Marta Bassino dopo il terzo posto della prima manche(ANDORRA) - Mikaelaha ottenuto la settima vittoria stagionale - 88esima in carriera - , nelfemminile di ...

