Sci alpino | Mikaela Shiffrin senza limiti | vince il gigante di Soldeu Marta Bassino chiude sesta

(Di domenica 19 marzo 2023) In archivio lo slalomfemminile delle Finali di Coppa del Mondo di, in Andorra, gara che mette definitivamente la parola fine sulla stagione 2022/23, quanto meno per quanto riguarda il settore donne. L’annata sicosì come si è aperta, con l’ennesima vittoria di unache ormai non conosce più. Per la statunitense un’altra serie di record battuti: con questi ulteriori 100 punti, si porta a 2206 nella classifica generale, migliorando così il suo primato, stabilito nel 2019. Le vittorie diventano 88 in Coppa del Mondo, con i podi che invece salgono alla cifra record di 138. Col successo odiernocentra inoltre l’ottava vittoria stagionale in, ennesimo record di una stagione leggendaria, da parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - Eurosport_IT : La stagione la chiude lei, Mikaela Shiffrin ???? #EurosportSCI | #Shiffrin - Eurosport_IT : Shiffrin chiude la stagione in bellezza, sfuma il podio per Bassino ???? #EurosportSCI | #Soldeu - RSIsport : ?????? La stagione di Lara Gut-Behrami si è conclusa con un quarto posto nel gigante di Soldeu vinto da Mikaela Shiffr… - sportface2016 : #SciAlpino | La classifica femminile generale di #CdM: Federica #Brignone non riesce a salire sul podio. -

Dopo la prima manche dello slalom speciale uomini di Soldeu, ultima gara della stagione 2022 - 23 della Coppa del mondo dimaschile, è al comando con il tempo 57.89 lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Dietro di lui il norvegese Lucas Braathen in 58.15 e l'austriaco Fabio Gstrein in 58.44. Dei quattro azzurri in gara,...L'ultimo slalom di Coppa è il più combattuto: non è ancora stato assegnato il trofeo di specialità, con 4 atleti ancora in corsa. E dopo la prima manche è in testa lo svizzero Zenhaeusern, quello con ......del Soccorsodella stazione Corno alle Scale, supportati del Centro servizi degli impianti, trasportati per un tratto con le motoslitte per poi proseguire per un altro chilometro con glid'...

In archivio lo slalom gigante femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Soldeu, in Andorra, gara che mette definitivamente la parola fine sulla stagione 2022/23, quanto meno per quanto riguarda il ...La trentina ha vinto quattro gare su cinque. Oro per l’Alto Adige al maschile, per merito di Jakob Franzelin Ludovica Righi nella gara di discesa - Foto Ac Mediapress. Ludovica Righi cala il poker e c ...