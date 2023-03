Sci alpino | Coppa del Mondo femminile | classifica finale dopo gigante Soldeu 2023

(Di domenica 19 marzo 2023) Ladideldi sci2022/aggiornatal’ultima gara, ildi di. Mikaela Shiffrin come ormai ufficiale da settimane è la vincitrice della generale con i 2000 punti scollinati con agio. Federica Brignone non riesce purtroppo a salire sul podio, sul quale invece vanno Lara Gut-Behrami e Petra Vlhova. LAAGGIORNATA Mikaela Shiffrin (USA) 2206 Lara Gut-Behrami (SUI) 1217 Petra Vlhova (SVK) 1125 Federica Brignone (ITA) 1069 Sofia Goggia (ITA) 916 Ragnhild Mowinckel (NOR) 903 Wendy Holdener (SUI) 858 Marta Bassino (ITA) 749 Elena Curtoni (ITA) 666 Sara Hector (SWE) 636 LE ALTRE ITALIANE 42. Laura Pirovano (ITA) 207 57. Nicol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - sportface2016 : #SciAlpino | La classifica femminile generale di #CdM: Federica #Brignone non riesce a salire sul podio. - cuneodice : Sci alpino, Marta Bassino chiude fuori dal podio: ma è terza nella Coppa di Gigante - Giornaleditalia : #italpresssport Finali Cdm Sci Alpino, Zenhausern in testa dopo 1^ manche Slalom Soldeu - digitalsat_it : Domenica #RaiSport, (#RaiSportWeb e #RaiPlay) #19Marzo 2023, diretta #SciAlpino #Soldeu, #Pallavolo #Playoff… -

Dopo la prima manche dello slalom speciale uomini di Soldeu, ultima gara della stagione 2022 - 23 della Coppa del mondo dimaschile, è al comando con il tempo 57.89 lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Dietro di lui il norvegese Lucas Braathen in 58.15 e l'austriaco Fabio Gstrein in 58.44. Dei quattro azzurri in gara,...L'ultimo slalom di Coppa è il più combattuto: non è ancora stato assegnato il trofeo di specialità, con 4 atleti ancora in corsa. E dopo la prima manche è in testa lo svizzero Zenhaeusern, quello con ......del Soccorsodella stazione Corno alle Scale, supportati del Centro servizi degli impianti, trasportati per un tratto con le motoslitte per poi proseguire per un altro chilometro con glid'...

La trentina ha vinto quattro gare su cinque. Oro per l’Alto Adige al maschile, per merito di Jakob Franzelin Ludovica Righi nella gara di discesa - Foto Ac Mediapress. Ludovica Righi cala il poker e c ...Si conclude con una doppietta svizzera la stagione della Coppa Europa di sci alpino maschile 2023. In occasione delle Finali di Narvik (Norvegia) il programma odierno prevedeva il superG come occasion ...