Sci alpino | Alex Vinatzer | “Stagione da 6+ | bisogna portare i progressi nella prossima”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) Si chiude con una nota positiva la2022/23 diche nello slalom delle Finali di Coppa del Mondo di Soldeu riesce ad ottenere un ottimo quinto posto in rimonta. Per lui si tratta del secondo miglio risultato stagionale in Coppa del Mondo, che diventa il terzo se consideriamo anche l’exploit iridato con bronzo a Courchevel. Le impressioni di un soddisfattosono state raccolte dal sito della FISI. L’altoatesino ha raccontato così la sua gara: “Ho fatto una bella seconda manche. Avevo sette-otto avversari davanti, ma molto vicini e mi sono andati dietro. Sono contento del buon risultato finale”. L’azzurro ha poi tracciato un piccolo resoconto della sua: “In gigante mi dò un 8 al 9, perché ho fatto un step in avanti davvero importante. In slalom un 6+ perché la ...