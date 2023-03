Sci Alpino | a Soldeu si conclude la stagione con la favola Braathen

(Di domenica 19 marzo 2023) Con lo slalom gigante femminile e lo slalom speciale maschile a(Andorra) siladello sci. Cinque mesi intensi in giro per il mondo, in mezzo un campionato Mondiale, con due conferme in cima alle rispettive graduatorie. Mikaela Shiffrin vince anche l’ultima prova chiudendo unastrepitosa ricca di successi (e ... TAG24.

Quinto posto per l'azzurro Alex Vinatzer, a Braathen coppa Slalom ROMA - Ramon Zenhausern ha vinto lo slalom di chiusura delle Finali di Soldeu. Lo svizzero, in testa sin dalla prima manche, ha chiuso con un crono di 1:54.87 al termine di una seconda manche che ha regalato tante sorprese e in generale molto spettacolo. Bella la lotta per la Coppa di specialità tra Lucas Braathen e Alex Vinatzer.

Finisce a Soldeu la coppa del Mondo di sci, trionfano Shiffrin e Zenhaeusern RaiNews

Cala il sipario sulla stagione 2022/23 di Coppa del Mondo di sci alpino, una di quelle che ricorderemo a lungo per i tanti risultati storici ed i tanti record riscritti. L’ultima gara, lo slalom speci ...Si chiude con una nota positiva la stagione 2022/23 di Alex Vinatzer che nello slalom delle Finali di Coppa del Mondo di Soldeu riesce ad ottenere un ottimo quinto posto in rimonta. Per lui si tratta ...