Sci alpinismo | Coppa del Mondo | Federico Nicolini è quinto nella vertical race di Schladming | Alba de Silvestro sfiora il podio

(Di domenica 19 marzo 2023) In archivio la tappa dideldi sci2022/23 ospitata da, in Austria. Dopo le sprint di ieri, il secondo giorno di gare ha proposto letanto per il settore maschile quanto per quello femminile. Nessuna sorpresagara maschile, in cui la vittoria è andata al dominatore della stagione in questo format di gara e non solo, l’elvetico Remi Bonnet. Il 28enne di Charmey ha messo in campo tutto il suo strapotere, coprendo la distanza di gara in 19’17” e dando quasi un minuto di distacco a qualunque avversario. Il più vicino è stato il belga Maximilien Drion du Chapois, secondo anche ai recenti Mondiali. Chiude ill’elvetico Marti Werner che ha avuto la meglio proprio nel finale sull’austriaco Paul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carole__4716 : RT @AdyAzza: #ErikCanovi e #MelissaBertolina non sono sazi e vincono nella Coppa del mondo giovanile… #ISMF #WorldCup #U18 #skimountaineer… - fashiongenus : In montagna a Montespluga tra scialpinismo e notti sotte le stelle - Duck170 : RT @Coninews: Giulia Murada c’è! ???? L’azzurra si conferma in Coppa del Mondo di sci alpinismo. Per lei il terzo posto nella sprint di Schl… - xspidermommy : RT @Coninews: Giulia Murada c’è! ???? L’azzurra si conferma in Coppa del Mondo di sci alpinismo. Per lei il terzo posto nella sprint di Schl… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Giulia Murada c’è! ???? L’azzurra si conferma in Coppa del Mondo di sci alpinismo. Per lei il terzo posto nella sprint di Schl… -

... supportati del Centro servizi degli impianti, trasportati per un tratto con le motoslitte per poi proseguire per un altro chilometro con glid'e raggiungere l'infortunato. ...Giulia Murada continua a lottare per conquistare la coppa del mondo die mantenere la sua posizione al vertice della classifica generale. La forte atleta valtellinese ha ottenuto il terzo posto nella Sprint Race di Schladming, in Austria, alle spalle della ...... supportati del Centro servizi degli impianti, trasportati per un tratto con le motoslitte per poi proseguire per un altro chilometro con glid'e raggiungere l'infortunato. Poco dopo è ...

Sci alpinismo, Coppa del Mondo: Federico Nicolini è quinto nella vertical race di Schladming, Alba de Silvestro sfiora il podio OA Sport

Giulia Murada continua a lottare per conquistare la coppa del mondo di sci alpinismo e mantenere la sua posizione al vertice della classifica generale. La forte atleta valtellinese ha ottenuto il terz ...Oggi, domenica 19 marzo 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per sci velocità e curling femminile e di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, bia ...