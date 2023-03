Scherma | doppio podio azzurro al GP di Busan | Alice Volpi e Martina Sinigalia sono terze nel fioretto

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) Si è chiuso il torneo difemminile del Grand Prix di, in Corea del Sud. Il settore continua a confermarsi estremamente florido per la nazionale italiana che, pur facendosi scappare il successo, chiude la tappa con un importantissimocentrato dae da. Se per la prima il terzo posto odierno non fa più notizia, diventando il decimoin un GP, persi tratta di una dolcissima prima volta. Il torneo disi è fermato solo in semifinale, quando è uscita sconfitta per 12-15 dalla statunitense Lee Kiefer, sempre più numero 1 del ranking e che andrà poi a dominare la finale per centrare il quarto successo in un ...