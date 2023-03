Scherma, Coppa del Mondo sciabola: le azzurre si arrendono solo alla Corea nella finale a squadre (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo podio consecutivo per l’Italia in un torneo a squadre di sciabola femminile valido per la Coppa del Mondo 2022/23. Dopo il terzo posto di Atene di due settimane fa, la squadra azzurra si prende questa volta un secondo posto a Sint Niklaas, in Belgio. Martina Criscio, Rossella Gregorio, Michela Battiston e Chiara Mormile si sono dovute arrendere solo in una tesissima finale contro la selezione della Corea del Sud con il punteggio di 42-45. Da segnalare, purtroppo, come il punteggio sia stato completamente ribaltato nell’ottavo assalto, quando Sebin Choi è riuscita a trasformare uno svantaggio di sei stoccate in un vantaggio di due, vincendo la sua sfida per 3-11 contro Gregorio. Questo piccolo passaggio a vuoto, tipico di un lungo e dispendioso torneo a ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo podio consecutivo per l’Italia in un torneo adifemminile valido per ladel2022/23. Dopo il terzo posto di Atene di due settimane fa, la squadra azzurra si prende questa volta un secondo posto a Sint Niklaas, in Belgio. Martina Criscio, Rossella Gregorio, Michela Battiston e Chiara Mormile si sono dovute arrenderein una tesissimacontro la selezione delladel Sud con il punteggio di 42-45. Da segnalare, purtroppo, come il punteggio sia stato completamente ribaltato nell’ottavo assalto, quando Sebin Choi è riuscita a trasformare uno svantaggio di sei stoccate in un vantaggio di due, vincendo la sua sfida per 3-11 contro Gregorio. Questo piccolo passaggio a vuoto, tipico di un lungo e dispendioso torneo a ...

