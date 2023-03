Scherma | Coppa del Mondo 2023 | Alessio Foconi trionfa nel Grand Prix di Busan

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) Risuona l’inno d’Italia sul podio deldi fioretto maschile ae torna a vincere una gara dideldopo il successo a Plovdiv nell’aprile 2022. Per quanto riguarda i solisi tratta della terza affermazione per il fiorettista romano, che aveva vinto in passato a Shanghai nel 2019 e a Torino nel 2016. Davvero una prestazione eccezionale quella dell’azzurro, che ha sconfitto in finale il rappresentante di Hong Kong, Ka Long Cheung, con il punteggio di 15-13 in un assalto davvero molto combattuto. In semifinaleaveva invece dominato contro il francese Maxime Pauty (15-4), con il transalpino che è salito sul podio insieme all’americano Gerek ...