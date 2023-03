Scherma | Alessio Foconi vince la gara di fioretto in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 marzo 2023) Il Grand Prix dia Busan (Corea del Sud) regala il successo di, che sale sul gradino più alto del podio, mentre nella prova femminile chiudono al terzo posto Alice Volpi e Martina Sinigalia. Sono tre medaglie per la spedizione italiana guidata dal ct, Stefano Cerioni, che vola a quota 26 podi conquistati nelle 18 gare fin qui disputate indel, tra uomini e donne. Il ternano dell’Aeronautica Militare ha debuttato con un 15-4 all’ucraino Yundes per poi battere 15-11 il giapponese Ueno. Quindi ha vinto il derby azzurro contro Edoardo Luperi per 15-6. La certezza della medaglia è arrivata con la vittoria 15-11 sul polacco Rzadkowski. In semifinale, contro il francese Maxime Pauty, il fiorettista umbro ha dominato per 15-4 e nell’ultimo atto, contro l’oro dei Giochi di ...