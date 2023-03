Sarri vince il derby e punge Mourinho, avete sentito? (Di domenica 19 marzo 2023) Non sono di certo mancate le emozioni nel match che ha visto la Lazio battere la Roma per 1-0. Mattia Zaccagni ha deciso il derby della capitale, con i biancocelesti che vanno al secondo posto in classifica superando il Milan che è uscito sconfitto dalla trasferta di Udine. Mister Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: Sarri su Mourinho e il derby vinto Josè Mourinho, allenatore della Roma “Non devo rispondere niente a Mourinho, lo lascio fare e a volte mi è anche simpatico. Non vogliamo fare polemica perché siamo felicissimi di aver vinto il derby, l’espulsione ci ha agevolato ma avevamo il controllo della partita anche prima che Ibanez commettesse il secondo fallo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 marzo 2023) Non sono di certo mancate le emozioni nel match che ha visto la Lazio battere la Roma per 1-0. Mattia Zaccagni ha deciso ildella capitale, con i biancocelesti che vanno al secondo posto in classifica superando il Milan che è uscito sconfitto dalla trasferta di Udine. Mister Maurizioha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:sue ilvinto Josè, allenatore della Roma “Non devo rispondere niente a, lo lascio fare e a volte mi è anche simpatico. Non vogliamo fare polemica perché siamo felicissimi di aver vinto il, l’espulsione ci ha agevolato ma avevamo il controllo della partita anche prima che Ibanez commettesse il secondo fallo ...

