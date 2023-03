Sapete che lavoro fa il figlio di Maria De Filippi? Ecco il suo impiego qual è (Di domenica 19 marzo 2023) Nei loro oltre 25 anni di matrimonio, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno anche un figlio insieme. Si tratta di Gabriele Costanzo, che in questi giorni difficili di lutto sta dando un grande aiuto a sua madre, travolta dal dispiacere. Gabriele è stato adottato dalla coppia quando aveva 13 anni di età, essendo nato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 marzo 2023) Nei loro oltre 25 anni di matrimonio,Dee Maurizio Costanzo hanno anche uninsieme. Si tratta di Gabriele Costanzo, che in questi giorni difficili di lutto sta dando un grande aiuto a sua madre, travolta dal dispiacere. Gabriele è stato adottato dalla coppia quando aveva 13 anni di età, essendo nato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Attenzione però, nessuno pensi che le elezioni in #Turchia saranno un esempio di elezioni libere ed eque. Sapete pe… - officialmaz : Gli incidenti di #Napoli sono dedicati a tutti quelli che... 'Eh... ma se si vieta ai tifosi dell'#Eintracht di and… - rubio_chef : Sapete perché la “Questione Palestinese” non si risolve da 75 anni? Perché vi fa comodo che rimanga così, perché no… - NicolaNobile4 : RT @RaiPlay: Se siete stati travolti dalle Mare Fuori FEVER ?? e non sapete più cosa guardare, abbiamo quello che fa per voi ?? - nonmidilungo : RT @PopuliNon: Signori , dottori , infermieri,oss etc.etc. trovo al quanto fastidioso vedervi scrivere che VOI eravate semplici soldatini c… -