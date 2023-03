San Tomè di Carvico | storia della chiesa riemersa dalla terra

(Di domenica 19 marzo 2023). Lanon distrugge mai il passato, semmai lo nasconde per alcuni secoli prima di restituirlo intatto a chi voglia conoscerlo meglio. La dimostrazione arriva direttamente daquando nel 1981 un gruppo di appassionati guidati dal geometra Gianfranco Ravasio scoprì l’anticadi San. Ad attirare l’interesse degli aspiranti “archeologi” fu la presenza di un’anomala sommità in mezzo al bosco sotto la quale si celava un antico edificio sacro ad aula unica, dotato di un’abside a “ferro di cavallo” posta sulla sommità del cocuzzolo. Le quattro campagne di scavi eseguite a cavallo fra il 1982 e il 1986Soprintendenza Archeologica consentirono di far emergere l’intero sito che si sviluppa su un dosso a forma ellittica per una superficie di circa mille metri ...

