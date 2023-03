Sampdoria, Zanoli: «Qui mi sento a casa, sulla vittoria…» (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Alessandro Zanoli, esterno della Sampdoria, al termine della vittoria in Serie A contro il Verona Alessandro Zanoli ha commentato a DAZN il successo della Sampdoria contro l’Hellas Verona in Serie A. PAROLE – «In quel momento mi sentivo di andare avanti e ho messo tutte le forze, perché è stata una partita stremante. Sono felice per il gol e per i tre punti, fondamentale per il percorso salvezza. La dedica? A tutte le persone che mi sostengono. Giocare sempre 90 minuti aiuta, anche se a Napoli ho imparato molto guardando certi giocatori. Qui ci sono tanti giocatori con esperienza, come Quagliarella e Gabbiadini. Aiutano i compagni e ti fanno sentire a casa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Alessandro, esterno della, al termine della vittoria in Serie A contro il Verona Alessandroha commentato a DAZN il successo dellacontro l’Hellas Verona in Serie A. PAROLE – «In quel momento mi sentivo di andare avanti e ho messo tutte le forze, perché è stata una partita stremante. Sono felice per il gol e per i tre punti, fondamentale per il percorso salvezza. La dedica? A tutte le persone che mi sostengono. Giocare sempre 90 minuti aiuta, anche se a Napoli ho imparato molto guardando certi giocatori. Qui ci sono tanti giocatori con esperienza, come Quagliarella e Gabbiadini. Aiutano i compagni e ti fanno sentire a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

