Sampdoria-Verona 3-1 | blucerchiati attaccati al treno salvezza

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 marzo 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Larimane attaccata alla corsavincendo 3-1 il fondamentale scontro diretto con l'Hellas. Al Ferraris doppietta di Gabbiadini e gol nel finale di Zanoli per iche però soffrono per tutto il secondo tempo in cui arriva la rete del momentaneo 2-1 di Faraoni. In classifica liguri ora a -4 dagli scaligeri che a loro volta accusano 5 punti di ritardo dallo Spezia quartultimo.Il primo gol arriva al 24? in una mischia nata sugli sviluppi di corner: batti e ribatti in area Hellas, ne esce vincitore Gabbiadini che da pochi passi individua il pertugio e fa passare lì il suo diagonale rasoterra. La reazione delcon il tentativo ravvicinato del vivace Lazovic, neutralizzato sulla linea in scivolata da Nuytinck dopo il tocco di Turk. Passato lo ...