Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clubdoria46 : #Sampdoria, #Stankovic: #Nuytinck è stato mostruoso. Le parole #SampVerona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Stankovic: 'I ragazzi sono stati spettacolari, sono fiero di loro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Stankovic: 'I ragazzi sono stati spettacolari, sono fiero di loro' - sportli26181512 : Sampdoria, Stankovic: 'Vittoria con dedica speciale. Su Nuytinck...': Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria,… - CalcioPillole : #Sampdoria, #Stankovic: 'Questa vittoria vale tantissimo. Fiero dei ragazzi'. #SampdoriaVerona. -

Prima vittoria interna stagionale per la. Una doppietta di Gabbiadini e una rete di Zanoli mandano al tappeto il Verona, a segno con Faraoni. Finisce 3 - 1 e la squadra diabbandona così l'ultimo posto: anche se la zona ...batte Verona 3 - 1 (2 - 0) LA CRONACA Lasfata un tabù, prima vittoria casalinga in questo campionato: mancava da 300 giorni, l'... La squadra disi presenta col piglio ...Nel primo tempo meglio lapartita con autorità e brava a mettere subito 'sotto' i veneti ... Il Verona è in difficoltà e gli uomini dine approfittano ancora con l'attaccante ...

Sampdoria, Stankovic: “Verona compatto ma da battere anche per i tifosi” ItaSportPress

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Dejan Stankovic ha analizzato il successo ottenuto dalla sua Sampdoria contro l’Hellas. Queste, dunque, le principali dichiarazioni dell’allenatore del Verona: «I ...In seguito a tale successo, per la precisione il primo dopo dieci giornate, l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, club che sarebbe già attivo in ottica calciomercato, ha rilasciato delle ...