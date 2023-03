Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Sampdoria: sindaco Genova 'la città può fare tanto' Bucci 'situazione preoccupante. Tifosi devono comportarsi bene' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOVA - Il sindaco Bucci: 'Sampdoria? La situazione preoccupa, ma la città può fare tanto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOVA - Il sindaco Bucci: 'Sampdoria? La situazione preoccupa, ma la città può fare tanto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOVA - Il sindaco Bucci: 'Sampdoria? La situazione preoccupa, ma la città può fare tanto' - apetrazzuolo : GENOVA - Il sindaco Bucci: 'Sampdoria? La situazione preoccupa, ma la città può fare tanto' -

Così ildi Genova. Marco Bucci, ai microfoni di Sky nel giorno di- Verona. "Io ho conosciuto Ferrero, la famiglia Garrone prima, e ora il presidente Lanna. Fa parte del ruolo ...Le dichiarazioni Marco Bucci,di Genova, ha parlato a Sky Sport della situazione della. PAROLE - "Ovviamente la situazione dellaè una situazione che preoccupa, noi ...Marco Bucci ,di Genova, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare del momento complicato della, oggi impegnata contro il Verona nel lunch match di Marassi. Le parole del numero uno della ...

Sindaco Genova: "Importante per la città avere una società viva, la città può aiutare la Samp" TUTTO mercato WEB

"Ovviamente la situazione della Sampdoria preoccupa, noi vogliamo che la Samp continui ad essere un punto di riferimento per la città come lo è il Genoa. Il sindaco non può decidere su questi ...(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - "Ovviamente la situazione della Sampdoria preoccupa, noi vogliamo che la Samp continui ad essere un punto di riferimento per la città come lo è il Genoa. Il sindaco non può ...