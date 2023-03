Sampdoria-Hellas Verona, le probabili formazioni (Di domenica 19 marzo 2023) Alle 12.30 di oggi scenderanno in campo Sampdoria ed Hellas Verona per una sfida valida per il campionato di Serie A Alle 12.30 di oggi scenderanno in campo Sampdoria ed Hellas Verona per una sfida valida per il campionato di Serie A. Ecco le probabili formazioni. Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic. Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Alle 12.30 di oggi scenderanno in campoedper una sfida valida per il campionato di Serie A Alle 12.30 di oggi scenderanno in campoedper una sfida valida per il campionato di Serie A. Ecco le(3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sampdoria Hellas Verona in tv e streaming: dove vedere la partita - TuttoHellasVer1 : L'Arena - Sampdoria-Verona, le probabili formazioni - CalcioNews24 : Le probabili formazioni di #SampdoriaHellasVerona - TuttoHellasVer1 : Sampdoria: Stankovic vuole i tre punti per continuare a sperare - clubdoria46 : Scommesse #SampHellasVerona: tutte le quote... #Samp #SerieA -