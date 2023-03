Sampdoria-Hellas Verona, le formazioni ufficiali (Di domenica 19 marzo 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sampdoria-Hellas Verona, sfida valida per la 27° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Valeriani, e dal quarto uomo Perenzoni. VAR e AVAR saranno rispettivamente Aureliano e Nasca. Calcio d’inizio alle 12:30 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Un vero e proprio spareggio per non retrocedere quello che vedrà affrontarsi nel lunch mathc del 27° turno Sampdoria ed Hellas Verona. Rispettivamente in ultima e terzultima posizione, entrambe sono alla disperata ricerca di punti per risalire la classifica. A quota 12 punti insieme alla Cremonese, la compagine blucerchiata ha centrato solo una vittoria in questo 2023 sul campo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 marzo 2023) Riportiamo ledi, sfida valida per la 27° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Valeriani, e dal quarto uomo Perenzoni. VAR e AVAR saranno rispettivamente Aureliano e Nasca. Calcio d’inizio alle 12:30 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Un vero e proprio spareggio per non retrocedere quello che vedrà affrontarsi nel lunch mathc del 27° turnoed. Rispettivamente in ultima e terzultima posizione, entrambe sono alla disperata ricerca di punti per risalire la classifica. A quota 12 punti insieme alla Cremonese, la compagine blucerchiata ha centrato solo una vittoria in questo 2023 sul campo ...

