Sampdoria, Gunter: «Vedo un gruppo unito e l'abbiamo dimostrato tante volte»

Koray Gunter, difensore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio del match contro l'Hellas Verona.

PAROLE – «C'è voglia e grinta. Vedo un gruppo unito e l'abbiamo dimostrato tante volte: i risultati non sono arrivati, ma le prestazioni si. Possiamo giocarcela con tutti quanti. Non molleremo mai, ci crediamo e oggi è un momento importante. Sappiamo dell'importanza di questa partita e vogliamo sbloccarci».

