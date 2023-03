Salvini: “Obiettivo flat tax per tutti” (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA – “La riduzione a 3 aliquote per l’imposta sul reddito delle persone fisiche è l’inizio di un percorso verso la rivoluzione fiscale, un impegno che la Lega porta avanti da anni. L’Obiettivo comune è portare al termine della legislatura la flat tax per tutti, autonomi e dipendenti. Per un sistema finalmente chiaro, snello e semplice”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo Salvini (foto), vice presidente del consiglio e ministro alle infrastrutture. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA – “La riduzione a 3 aliquote per l’imposta sul reddito delle persone fisiche è l’inizio di un percorso verso la rivoluzione fiscale, un impegno che la Lega porta avanti da anni. L’comune è portare al termine della legislatura latax per, autonomi e dipendenti. Per un sistema finalmente chiaro, snello e semplice”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo(foto), vice presidente del consiglio e ministro alle infrastrutture. L'articolo L'Opinionista.

