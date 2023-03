Salto con gli sci: Stefan Kraft vince a Vikersund, Halvor Egner Granerud conquista Coppa del Mondo e Raw Air Tournament (Di domenica 19 marzo 2023) I verdetti di oggi nella Coppa del Mondo di Salto con gli sci sono ben tre. Il primo è che Stefan Kraft, firmando due salti da 246.5 e 235.5 metri con 249.2 e 248.2 punti, per un totale di 497.4, si prende il trampolino di volo di Vikersund d’autorità. Il secondo e il terzo vanno a braccetto, nel senso che Halvor Egner Granerud non solo vince il Raw Air Tournament, ma conquista per la seconda volta in carriera, la Sferadi Cristallo: è matematico il suo successo, nessuno può più raggiungerlo complice anche l’assenza (misteriosa) del polacco Dawid Kubacki, che ora ha un fiato sul collo austriaco particolarmente pressante. Per il norvegese nuovo padrone del Mondo, invece, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) I verdetti di oggi nelladeldicon gli sci sono ben tre. Il primo è che, firmando due salti da 246.5 e 235.5 metri con 249.2 e 248.2 punti, per un totale di 497.4, si prende il trampolino di volo did’autorità. Il secondo e il terzo vanno a braccetto, nel senso chenon soloil Raw Air, maper la seconda volta in carriera, la Sferadi Cristallo: è matematico il suo successo, nessuno può più raggiungerlo complice anche l’assenza (misteriosa) del polacco Dawid Kubacki, che ora ha un fiato sul collo austriaco particolarmente pressante. Per il norvegese nuovo padrone del, invece, ...

