Salto con gli sci: Ema Klinec vince la prima gara di volo femminile della storia a Vikersund

Si è tenuta oggi una prima storica a Vikersund. Le donne, infatti, per la prima volta hanno potuto gareggiare su un trampolino di volo, nello specifico quello norvegese che ha assegnato punti solo per il Raw Air Tournament, in quanto si tratta di una competizione a inviti e quindi non tecnicamente soggetta al regime di punteggio di Coppa del Mondo. La slovena Ema Klinec è la prima a trionfare in una tale fattispecie, totalizzando 414.7 punti e realizzando, nella prima serie, l'attuale record mondiale a quota 226 metri con 209.1 punti; le bastano altri 223.5 con 205.6 per vincere senza neanche l'ombra di un problema. Per intenderci, al secondo posto la norvegese Silje Opseth è staccata di ben 40 punti esatti, ma è anche l'unica altra ad avere due serie

