Salerno piena di tifosi del Catanzaro per il match promozione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato predisposto un apposito piano sicurezza per garantire massima tranquillità allo svolgimento della gara tra Gelbison e, ospitata oggi alle 14,30 allo Stadio Arechi di. Fin dalle prime ore della mattinata ie supporter della squadra calabrese hanno raggiunto il capoluogo dove si disputa l’incontro con la Gelbison che potrebbe valere per illamatematica in Serie B. Secondo le previsioni si attendono circa 8 mila persone. In caso di pareggio con la Gelbison, invece, alla squadra di Vivarini occorrerà guardare in casa Crotone che dovrebbe perdere o pareggiare con la Viterbese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.