Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : SALERNO, TROVATO UOMO SGOZZATO. IPOTESI OMICIDIO Giallo a Salerno dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stat… - mattinodinapoli : #salerno, #giallo nella zona industriale: trovato il #cadavere di un uomo con un taglio alla gola - rtl1025 : ?? Giallo a #Salerno dove un uomo, probabilmente straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, n… - tuttocartoni : - Becco_Giallo : ?? Elisa Salerno. Femminista? Sì! Cattolica? Anche! di Enrico Zarpellon e Alice Walczer Baldinazzo ?? Oggi… -

La vittima probabilmente è straniera. Sul posto per i rilievi la polizia ..., dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava ...Una vicenda misteriosa con tante domande che devono trovare ancora risposta. È quella della coppia di coniugi ottantenni di Sarno , città in provincia dinota anche per esser stata colpita dalla grave frana del 1998 costata la vita a 137 persone, che a bordo di un Apecar ha percorso almeno quaranta chilometri perdendosi poi in una zona di ...

Salerno, giallo nella zona industriale: trovato il cadavere di un uomo con un taglio alla gola ilmattino.it

Giallo a Salerno dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava una ...Stadio Maradona sold out per la partita dei quarti di finale: fischio d'inizio mercoledì 15 marzo alle 21. Preoccupazione per l'arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli. Divieto vendita alcolici ...