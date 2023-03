Salerno, giallo nella zona industriale: trovato il cadavere di un uomo con un taglio alla gola (Di domenica 19 marzo 2023) giallo a Salerno, dove un uomo, un bengalese di 33 anni, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 marzo 2023), dove un, un bengalese di 33 anni, è statomorto in località Capitolo San Matteo,della città. La vittima, da quanto si...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NuovoSud : Trovato un cadavere sgozzato, è giallo a Salerno - LCronache : Trovato un cadavere sgozzato, è giallo a Salerno - ninda1952 : RT @RaiNews: Indagini in corso dopo il ritrovamento di un uomo senza vita nella zona periferica della città #cadavere #indagini #Polizia #S… - infoitinterno : Salerno, trovato cadavere sgozzato in strada: è giallo - infoitinterno : Cadavere di uno straniero sgozzato in strada, è giallo a Salerno -

Trovato un cadavere sgozzato, è giallo a Salerno Giallo a Salerno dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava una ... Cadavere sgozzato di immigrato sulla Litoranea Giallo a Salerno dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava una ... Salerno, trovato cadavere sgozzato Giallo a Salerno dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava una ... dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava una ...dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava una ...dove un uomo, probabilmente uno straniero, è stato trovato morto in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città. La vittima, da quanto si apprende, presentava una ... Trovato un cadavere sgozzato, è giallo a Salerno Agenzia ANSA Il giallo dell'Apecar, coppia scomparsa ad Avellino Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Salerno, il giallo dello straniero sgozzato in strada E' di un cittadino bengalese il cadavere ritrovato sgozzato in strada nella zona industriale di Salerno. La vittima, al momento del ritrovamento, non ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...E' di un cittadino bengalese il cadavere ritrovato sgozzato in strada nella zona industriale di Salerno. La vittima, al momento del ritrovamento, non ...