Salernitana-Bologna 2-2 | doppia rimonta felsinea

(Di domenica 19 marzo 2023)delall'Arechi. Lasi porta subito in vantaggio con Pirola, ma dopo pochi minuti l'inserimento di Ferguson sull'assist di Kyriakopoulos ristabilisce la parità. Nella ripresa il decimo gol stagionale di Boulaye Dia illude ancora Paulo Sousa, ma stavolta è il subentrante Lykogiannis a trovare di testa il definitivo pareggio. Ritorno in campo per Arnautovic, entrato dalla panchina ma costretto poi a uscire per un infortunio alla caviglia destra27ª giornata Sassuolo-Spezia 1-0, Atalanta-Empoli 2-1, Monza-Cremonese 1-1, 182-2, 20:45 Udinese-Milan, domenica 19 marzo 12:30 Sampdoria-Verona, 15 Fiorentina-Lecce, Torino-Napoli, 18 Lazio-Roma, 20:45 Inter-Juventus.Classifica: Napoli 68, Inter 50, Lazio 49, Milan, Roma 47, Atalanta 45, ...