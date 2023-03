Salcedo e Brescianini segnano in B: buone notizie dai giovani di Inter e Milan (Di domenica 19 marzo 2023) L'ultimo turno di Serie B ha visto l'Inter e il Milan centrare un bel pareggio… Il merito? I gol del nerazzurro Eddie Salcedo che ha spianato la strada alla vittoria del Genoa a Brescia, mentre ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) L'ultimo turno di Serie B ha visto l'e ilcentrare un bel pareggio… Il merito? I gol del nerazzurro Eddieche ha spianato la strada alla vittoria del Genoa a Brescia, mentre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Salcedo e Brescianini segnano in B: buone notizie dai giovani di Inter e Milan: Salcedo e Brescianini segnano in B:… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Salcedo e Brescianini segnano in B: buone notizie dai giovani di Inter e Milan - Gazzetta_it : Salcedo e Brescianini segnano in B: buone notizie dai giovani di Inter e Milan -