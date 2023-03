(Di domenica 19 marzo 2023) JEDDAH - Momenti di tensione per ladurante la gara del Gran Premio dell'Arabia Saudita , valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Mentre Carlose Charlessi ...

JEDDAH - Momenti di tensione per la Ferrari durante la gara del Gran Premio dell'Arabia Saudita , valevole per la seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Mentre Carlos Sainz e Charles Leclerc si trovavano rispettivamente in sesta e settima posizione, allo spagnolo è stato ordinato via team radio di cedere la posizione al compagno di squadra. La risposta affermativa ...Carlos Sainz invece ha girato con l'ala più scarica introdotta nello scorso Gran Premio del Canada ... Dall'esterno si ignora pertanto se la scelta finale sia stata una decisione della squadra oppure se ...

Sainz ignora l'ordine della scuderia Ferrari su Leclerc: cos'è successo Corriere dello Sport

E' stata una gara anonima quella di Carlos Sainz in Bahrain. Quarto al via, quarto alla fine. Lo spagnolo è stato ignorato dalla regia per la gran parte della gara, concentrata invece sull'altro spagnolo ...