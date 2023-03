Sainz: 'Abbiamo una buona possibilità per il podio' (Di domenica 19 marzo 2023) Una qualifica complicata, quasi sempre ad inseguire, ma alla fine Carlos Sainz è riuscito a strappare un 5° tempo che, per via della penalità di Leclerc, lo farà partire dalla quarta casella a Jeddah ,... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023) Una qualifica complicata, quasi sempre ad inseguire, ma alla fine Carlosè riuscito a strappare un 5° tempo che, per via della penalità di Leclerc, lo farà partire dalla quarta casella a Jeddah ,...

