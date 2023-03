Rustica di zucchine | tutto a CRUDO in teglia | buonissima!

Leggi su donnaup

(Di domenica 19 marzo 2023) La ricetta di oggi è davvero molto semplice da preparare, oltre che gustosa e stuzzicante. Si tratta di uno sformato dicon prosciutto e formaggio: può essere davvero una soluzione ottima sia per il pranzo che per la cena e siamo sicuri piacerà a tutta la famiglia! Bastano pochi e molto semplici ingredienti per preparare un piatto salutare, leggero e sopratmolto buono e invitante. È una ricetta facile e veloce da preparare, la si può portare in tavola davvero ogni volta che si vuole. Vediamo subito come si prepara questa divertente delizia. Gli ingredienti 4– 40 grammi di parmigiano – 60 grammi di pangrattato – 5 fette di formaggio Emmental – 100 grammi di prosciutto cotto – 1 cipollotto – Sale, pepe – Olio d’oliva La preparazione La prima cosa è prendere le nostre quattroe ...