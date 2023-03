Russia-Iran-Cina | esercitazioni congiunte | venti di guerra in mare

(Di domenica 19 marzo 2023) Secondo il Ministero della Difesa russo, la marina militare russa ha svoltocon. I filmati diffusi dal ministero mostrano le navi in acqua mentre eseguivano lemilitari. Associated Press non ha potuto verificare la data o il luogo in cui è stato girato il filmato. Laera rappresentata all'esercitazione da un distaccamento di navi della Flotta del Nord, tra cui la fregata "Admiral Gorshkov" e la petroliera "Kama".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Quello che sembrava impossibile, accordo tra #Iran e #ArabiaSaudita, è invece riuscito alla #Cina Lunedi,… - michele_geraci : Continuano sempre a frequenza maggiore segnali di un disengagement #USA dall'#Ucraina Ovviamente, il tutto va fat… - michele_geraci : Se #Xijinping riuscisse a fare 1) Accordo storico di pace tra #Iran e #SaudiArabia 2) Accordo storico di pace tra… - ACeschia : RT @enricofromitaly: ???? Ma non mi dite, la scoperta dell’acqua calda: Il senatore USA Roger Marshall ha dichiarato pubblicamente quello ch… - fjadanza : RT @enricofromitaly: ???? Ma non mi dite, la scoperta dell’acqua calda: Il senatore USA Roger Marshall ha dichiarato pubblicamente quello ch… -

...di aumentare la pressione internazionale e regionale contro l'in un momento in cui questa stava aumentando a causa dello stallo dei colloqui sul nucleare, della fornitura di droni allae ...Il recente accordo tra Arabia Saudita eorchestrato dalla Cina è la dimostrazione plastica di come la Cina stia giocando sempre più a tutto campo nella diplomazia economica internazionale. ...Tra le accuse infatti anche l'accusa di aver di fatto deportato minori ucraini in. Il ... Flussi migratori, esportazioni di gas, gli accordi trae Arabi Saudita. Sono alcuni dei punti ...

Russia, Cina e Iran spaventano l’Occidente con le navi da guerra Il Tempo

L’intesa tra Iran e Arabia Saudita non blocca le possibilità e le volontà ... La Cina potrebbe sostituirsi alla Russia come grande potenza alternativa agli Stati Uniti nel Mediterraneo allargato, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...