Running | Fontana e Roffino vincono la quarantaduesima Biella-Piedicavallo

(Di domenica 19 marzo 2023) Michelee Valeriatrionfano allaedizione della, il Memorial Ismar Pasteris organizzato domenica mattina nell’ambito della corsa su strada. 139 i partenti, a tagliare per primo il traguardo è Michele, atteso protagonista biellese che ha chiuso in 1.03.56, mentre il vincitore dello scorso anno, Francesco Carrera, ha chiuso al secondo posto con Paolo Boggio sul terzo gradino del podio. In campo femminile, Valeriavince per la seconda volta in questa manifestazione, seconda la giovane Sofia Camoriano, terza Margherita De Giuli. Ai primi cinque classificati il montepremi di 1.200 euro diviso. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Running, #Fontana e #Roffino vincono la quarantaduesima #BiellaPiedicavallo - davide_vigano : #atletica Conferme e sorprese alla #festadelcross di #Gubbio2023 #corsacampestre #running #crosscountry ?? - menclamen : Al For Your Run Tour della Brooks il grande Daniel Fontana ci ha fatto una lezione di running e poi ha corso con no… -

...quali #Milanononsiferma e "Bergamo is". Il 3 marzo 2020 alla Regione Lombardia si è svolta una riunione tra il ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore Attilio, l'...... "Fence" (1974) di Christo, "Assedio Rosso" (1955) di Carla Accardi, "Bianco" di Agostino ...composizione studiata dagli architetti che strizza l'occhio alla struttura al neon di Lucio...Presenti alla conferenza stampa il sindaco Antonio Decaro , il presidente di Confindustria Bari Bat Sergio, l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli , il console di Albania, Arjan Vasjari ,...

Running, Fontana e Roffino vincono la quarantaduesima Biella ... SPORTFACE.IT

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...The New Orleans Saints announced today that they have agreed to terms with unrestricted free agent running back Jamaal Williams on a three-year contract The announcement was made by Saints Executive ...