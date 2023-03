Rugby, Sei Nazioni U20: l’Italia espugna Glasgow, battuta la Scozia 40-17 (Di domenica 19 marzo 2023) L’ItalRugby Under 20 chiude nel migliore dei modi il Sei Nazioni 2023, ottenendo un’importante vittoria in Scozia. Sul sintetico dello Scotsoun, gli azzurrini s’impongono per 40-17, centrando il secondo successo del torneo e diventando l’unica squadra ad aver realizzato in bonus offensivo in tutte le partite disputate. Nulla da fare per la Scozia, che subisce un altro ko dopo la batosta contro l’Irlanda nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio. Nella ripresa gli azzurrini si scatenano e trovano ben cinque mete, travolgendo gli avversari. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) L’ItalUnder 20 chiude nel migliore dei modi il Sei2023, ottenendo un’importante vittoria in. Sul sintetico dello Scotsoun, gli azzurrini s’impongono per 40-17, centrando il secondo successo del torneo e diventando l’unica squadra ad aver realizzato in bonus offensivo in tutte le partite disputate. Nulla da fare per la, che subisce un altro ko dopo la batosta contro l’Irlanda nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio. Nella ripresa gli azzurrini si scatenano e trovano ben cinque mete, travolgendo gli avversari. SportFace.

