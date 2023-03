Rugby, Sei Nazioni 2023 Under 20: l’Italia domina la ripresa e vince in Scozia (Di domenica 19 marzo 2023) Si è conclusa l’ultima partita dell’Italia Under 20 nel Guinness Sei Nazioni di categoria e gli azzurrini chiudono alla grande in Scozia. Dopo un primo tempo di sofferenza dominano nella ripresa e scappano via. Avvio difficile per gli azzurrini, che nei primi minuti subiscono l’aggressività degli scozzesi e al 4’ è Dan King ad andare fino in fondo per la meta del 7-0 iniziale. Ottima, però, la reazione azzurra che al 7’ trova il varco con Giovanni Quattrini per il 7-5. Riallunga al 10’ la Scozia dalla piazzola con Richie Simpson. Match molto equilibrato, ma anche tanti errori da entrambe le parti e primo tempo che si chiude, così, sul 10-5 per i padroni di casa. Ottimo avvio di ripresa degli azzurrini, che al 44’ va in meta con Jacopo Botturi per il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Si è conclusa l’ultima partita del20 nel Guinness Seidi categoria e gli azzurrini chiudono alla grande in. Dopo un primo tempo di sofferenzano nellae scappano via. Avvio difficile per gli azzurrini, che nei primi minuti subiscono l’aggressività degli scozzesi e al 4’ è Dan King ad andare fino in fondo per la meta del 7-0 iniziale. Ottima, però, la reazione azzurra che al 7’ trova il varco con Giovanni Quattrini per il 7-5. Riallunga al 10’ ladalla piazzola con Richie Simpson. Match molto equilibrato, ma anche tanti errori da entrambe le parti e primo tempo che si chiude, così, sul 10-5 per i padroni di casa. Ottimo avvio didegli azzurrini, che al 44’ va in meta con Jacopo Botturi per il ...

