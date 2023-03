Rottura per la coppia Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: si parla di matrimonio finito (Di domenica 19 marzo 2023) Già nel 2018 il regista Paolo Virzì e l'attrice Micaela Ramazzotti si erano separati per poi riconciliarsi alcuni mesi dopo. Pare che stavolta la Rottura sia definitiva. Leggi su comingsoon (Di domenica 19 marzo 2023) Già nel 2018 il registae l'attricesi erano separati per poi riconciliarsi alcuni mesi dopo. Pare che stavolta lasia definitiva.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Lombardia #Feltri si sarebbe rifiutato di presiedere la prima seduta del consiglio regionale: 'È una rottura'. E n… - Mr_Nahil58 : @Ma_rcell0 Una rottura, 5 minuti al giorno per bloccare questi profili inutili. - mrk4m1 : @sgrettolatore Anche Ayn Rand lo sosteneva, criticando duramente chi tra i conservatori diceva 'va fatto così perch… - SIPARISipari : @elvise1657 @magnigiancarlo3 Mi ricordo, gli ottanta euro furono un fulmine a ciel sereno per loro... Senza averli… - PalmeroMorandy : RT @cubadebate_ita: #Cuba è pronta per un’eventuale rottura diplomatica con #Washington, ma non lo desidera -