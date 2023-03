Roma, Wijnaldum suona la carica per il derby: 'Partita speciale, siamo pronti' (Di domenica 19 marzo 2023) Georginio Wijnaldum suona la carica in vista del derby contro la Lazio. Attraverso un post, affidato ai propri canali social, il centrocampista... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Georginiolain vista delcontro la Lazio. Attraverso un post, affidato ai propri canali social, il centrocampista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato95551627 : RT @napolimagazine: ROMA - Wijnaldum in vista del derby: 'Ci aspetta una partita speciale davanti, siamo pronti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Wijnaldum in vista del derby: 'Ci aspetta una partita speciale davanti, siamo pronti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Wijnaldum in vista del derby: 'Ci aspetta una partita speciale davanti, siamo pronti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Wijnaldum in vista del derby: 'Ci aspetta una partita speciale davanti, siamo pronti' - apetrazzuolo : ROMA - Wijnaldum in vista del derby: 'Ci aspetta una partita speciale davanti, siamo pronti' -