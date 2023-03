Roma, si fuma uno spinello alla stazione e viene arrestato: ecco cosa nascondeva (FOTO) (Di domenica 19 marzo 2023) Si stava fumando uno spinello a due passi dalla stazione metro Piramide a Roma in zona Ostiense. Poi però ha notato alcuni agenti di Polizia impegnati in un servizio di controllo del territorio ed ha deciso di allontanarsi in fretta. Ed è stato questo suo improvviso nervosismo a far scattare il controllo da parte dei poliziotti: alla fine, concluse le indagini, sono stati sequestrati oltre 5kg di droga. Per il giovane, nemmeno vent’enne, sono scattate invece le manette. Ma andiamo con ordine. arrestato 19enne italiano vicino alla fermata Piramide in zona Ostiense a Roma Sono stati gli agenti del locale commissariato nel corso di uno degli abituali controlli nei pressi della metropolitana Piramide, ad arrestare il ragazzo, un 19enne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023) Si stavando unoa due passi dmetro Piramide ain zona Ostiense. Poi però ha notato alcuni agenti di Polizia impegnati in un servizio di controllo del territorio ed ha deciso di allontanarsi in fretta. Ed è stato questo suo improvviso nervosismo a far scattare il controllo da parte dei poliziotti:fine, concluse le indagini, sono stati sequestrati oltre 5kg di droga. Per il giovane, nemmeno vent’enne, sono scattate invece le manette. Ma andiamo con ordine.19enne italiano vicinofermata Piramide in zona Ostiense aSono stati gli agenti del locale commissariato nel corso di uno degli abituali controlli nei pressi della metropolitana Piramide, ad arrestare il ragazzo, un 19enne ...

