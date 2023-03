Roma, rompono il vetro dell’auto per impossessarsi dello zaino: ‘beccati’ tre rom (Di domenica 19 marzo 2023) Roma. Hanno prima rotto il vetro dell’auto e poi si sono impossessati dello zaino che vi era all’interno. Tuttavia, le loro gesta non sono passate inosservate ad una pattuglia dei carabinieri che li ha poi arrestati mettendo così la parola fine alle loro marachelle. Ad agire tre uomini provenienti al campo nomadi di via Pontina e che adesso dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Questa non è, tuttavia, stata l’unica operazione dei militari che, in occasione della Maratona in corso nella città hanno rafforzato i controlli sui luoghi di maggiore affluenza dei turisti. Complessivamente, nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti proprio per l’afflusso dei turisti giunti a Roma per l’evento sportivo pocanzi menzionato, i Carabinieri del Gruppo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023). Hanno prima rotto ile poi si sono impossessatiche vi era all’interno. Tuttavia, le loro gesta non sono passate inosservate ad una pattuglia dei carabinieri che li ha poi arrestati mettendo così la parola fine alle loro marachelle. Ad agire tre uomini provenienti al campo nomadi di via Pontina e che adesso dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Questa non è, tuttavia, stata l’unica operazione dei militari che, in occasione della Maratona in corso nella città hanno rafforzato i controlli sui luoghi di maggiore affluenza dei turisti. Complessivamente, nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione dei furti proprio per l’afflusso dei turisti giunti aper l’evento sportivo pocanzi menzionato, i Carabinieri del Gruppo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, rompono il vetro dell’auto per impossessarsi dello zaino: ‘beccati’ tre rom - joseseiperme : Squadre con due rose, senza palle, senza allenatori, senza gioco che tengono in vita con i magheggi più schifosi e… - PcyberPiero : RT @Valenti07388668: Quello che i fascisti rompono le brave persone aggiustano. #Roma - Valenti07388668 : Quello che i fascisti rompono le brave persone aggiustano. #Roma - francescamir48 : RT @matt1news: RAGAZZO CON MENTALITÀ PAZZESCA DICE A TRAVAGLIO CHE:' I RUSSI VOGLIONO ARRIVARE A ROMA MENTRE GLI AMERICANI NON CI HANNO MAI… -