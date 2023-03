Roma, paura per due incendi: in fiamme 22 scuolabus sulla via Ostiense e 16 auto in un parcheggio delle Poste. La pista degli anarchici (Di domenica 19 marzo 2023) Ventidue scuolabus fermi in un deposito privato sono andati a fuoco nella tarda serata di sabato 18 marzo sulla via Ostiense che collega Roma al litorale, all’altezza di Ostia Antica. Lo ha riferito l’agenzia Ansa, precisando che sul posto sono poi intervenuti i Vigili del fuoco con sei squadre, che hanno domato l’incendio senza che nessuno rimanesse ferito o intossicato. Secondo Il Messaggero, non vi sarebbero dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio. Sebbene non sia ancora giunta alcuna rivendicazione, riferisce il quotidiano Romano, l’ipotesi più accreditata al momento dagli inquirenti sarebbe quella dell’attentato di matrice anarchica, anche se non si escludono le piste del racket o del gesto intimidatorio per un regolamento di conti. I pompieri ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) Ventiduefermi in un deposito privato sono andati a fuoco nella tarda serata di sabato 18 marzoviache collegaal litorale, all’altezza di Ostia Antica. Lo ha riferito l’agenzia Ansa, precisando che sul posto sono poi intervenuti i Vigili del fuoco con sei squadre, che hanno domato l’o senza che nessuno rimanesse ferito o intossicato. Secondo Il Messaggero, non vi sarebbero dubbimatrice dolosa dell’o. Sebbene non sia ancora giunta alcuna rivendicazione, riferisce il quotidianono, l’ipotesi più accreditata al momento dagli inquirenti sarebbe quella dell’attentato di matrice anarchica, anche se non si escludono le piste del racket o del gesto intimidatorio per un regolamento di conti. I pompieri ...

