Roma, incendio in un deposito di scuolabus su via Ostiense: distrutti 22 mezzi (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - incendio nella notte a Roma, in un deposito di scuolabus sulla via Ostiense. distrutti dalle fiamme 22 mezzi, "preservati dai Vigili del fuoco gli altri parcheggiati nel piazzale" fanno sapere sul profilo Twitter. Si indaga sulle cause. #Roma, #incendio nella notte in un deposito di scuolabus sulla via Ostiense. distrutti dalle fiamme 22 mezzi, preservati dai #vigilidelfuoco gli altri parcheggiati nel piazzale. Si indaga sulle cause #19marzo pic.twitter.com/2QzktQ3Cex— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 19, 2023 Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) -nella notte a, in undisulla viadalle fiamme 22, "preservati dai Vigili del fuoco gli altri parcheggiati nel piazzale" fanno sapere sul profilo Twitter. Si indaga sulle cause. #, #nella notte in undisulla viadalle fiamme 22, preservati dai #vigilidelfuoco gli altri parcheggiati nel piazzale. Si indaga sulle cause #19marzo pic.twitter.com/2QzktQ3Cex— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 19, 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - Corriere : Roma, a fuoco 22 scuolabus: vasto incendio a Ostiense - fattoquotidiano : Roma, 22 scuolabus a fuoco in via Ostiense. Indagini per accertare le cause dell’incendio - MassimoOrazi2 : RT @serebellardinel: VENTIDUE pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a #Roma, in via Ostiense! Sul posto s… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Roma, 22 scuolabus a fuoco in via Ostiense. Indagini per accertare le cause dell’incendio -