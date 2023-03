Roma, incendio in un deposito di scuolabus su via Ostiense: distrutti 22 mezzi (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – incendio nella notte a Roma, in un deposito di scuolabus sulla via Ostiense. distrutti dalle fiamme 22 mezzi, “preservati dai Vigili del fuoco gli altri parcheggiati nel piazzale” fanno sapere sul profilo Twitter. Si indaga sulle cause. #Roma, #incendio nella notte in un deposito di scuolabus sulla via Ostiense. distrutti dalle fiamme 22 mezzi, preservati dai #vigilidelfuoco gli altri parcheggiati nel piazzale. Si indaga sulle cause #19marzo pic.twitter.com/2QzktQ3Cex — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 19, 2023 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) –nella notte a, in undisulla viadalle fiamme 22, “preservati dai Vigili del fuoco gli altri parcheggiati nel piazzale” fanno sapere sul profilo Twitter. Si indaga sulle cause. #, #nella notte in undisulla viadalle fiamme 22, preservati dai #vigilidelfuoco gli altri parcheggiati nel piazzale. Si indaga sulle cause #19marzo pic.twitter.com/2QzktQ3Cex — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 19, 2023 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - Corriere : Roma, a fuoco 22 scuolabus: vasto incendio a Ostiense - fattoquotidiano : Roma, 22 scuolabus a fuoco in via Ostiense. Indagini per accertare le cause dell’incendio - BlogLives : Roma, 22 scuolabus a fuoco in via Ostiense. Indagini per accertare le cause dell’incendio - nino_pitrone : RT @serebellardinel: VENTIDUE pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a #Roma, in via Ostiense! Sul posto s… -