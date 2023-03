Roma | in fiamme un deposito di scuolabus su via Ostiense | distrutti 22 mezzi

(Di domenica 19 marzo 2023)– Ancora un incendio nella notte a: il rogo è divampato in undisulla viadalle22, “preservati dai Vigili del fuoco gli altri parcheggiati nel piazzale” fanno sapere sul profilo Twitter i pompieri. Per spegnere lesono state necessarie 6 squadre dei pompieri. Non risultano persone intossicate o ferite. Si indaga sulle cause. L’incendio è divampato a 24 ore da quello che ha distrutto 16 veicoli delle Poste Italiane (leggi qui). Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

