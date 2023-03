Roma, devastante incendio: a fuoco 22 scuolabus. Stanotte incendiati 16 auto delle Poste, si teme siano attentati (Di domenica 19 marzo 2023) devastante incendio in corso a Roma, in via Ostiense, all’altezza del civico 2355, all’interno di un’area utilizzata per il deposito di scuolabus. A fuoco ben 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico. I residenti, vedendo le fiamme alte, hanno chiamato il NUE 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con ben 6 squadre del Comando provinciale. Sul posto sono attualmente presenti le squadre 13A, l’AB13, AB 12, la 32A e l’Ab 32 più il funzionario di servizio. Fortunatamente non risultano persone intossicate o ferite ma i mezzi risultano distrutti o comunque fortemente danneggiati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023)in corso a, in via Ostiense, all’altezza del civico 2355, all’interno di un’area utilizzata per il deposito di. Aben 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico. I residenti, vedendo le fiamme alte, hanno chiamato il NUE 112 e sul posto sono intervenuti i vigili delcon ben 6 squadre del Comando provinciale. Sul posto sono attualmente presenti le squadre 13A, l’AB13, AB 12, la 32A e l’Ab 32 più il funzionario di servizio. Fortunatamente non risultano persone intossicate o ferite ma i mezzi risultano distrutti o comunque fornte danneggiati. su Il Corriere della Città.

