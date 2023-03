Roma, controlli a tappeto alle stazioni Ponte Mammolo e Rebibbia (e non solo): denunce e multe ai negozi (FOTO) (Di domenica 19 marzo 2023) Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato a Roma che in queste ultime ore hanno riguardato nello specifico le zone Ostiense e quelle di Rebibbia e Ponte Mammolo, con particolare riferimento alle stazioni della metropolitana Romana. Verifiche e accertamenti, come rende noto stamani la Questura, sono state fatte dagli agenti anche zona Casal de’ Pazzi e Rebibbia e attività antirapina presso le località Colli Aniene, Settecamini e Case Rosse. Complessivamente sono state controllate in tutto 208 persone e 44 veicoli, sanzionate 5 attività commerciali per un importo complessivo di 1.132 euro. Due le denunce per truffa e una sanzione amministrativa. Ecco allora tutti i particolari in merito. Servizi ad alto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023) Proseguono istraordinari della Polizia di Stato ache in queste ultime ore hanno riguardato nello specifico le zone Ostiense e quelle di, con particolare riferimentodella metropolitanana. Verifiche e accertamenti, come rende noto stamani la Questura, sono state fatte dagli agenti anche zona Casal de’ Pazzi ee attività antirapina presso le località Colli Aniene, Settecamini e Case Rosse. Complessivamente sono state controllate in tutto 208 persone e 44 veicoli, sanzionate 5 attività commerciali per un importo complessivo di 1.132 euro. Due leper truffa e una sanzione amministrativa. Ecco allora tutti i particolari in merito. Servizi ad alto ...

